Второй номер посева Рууд в четырёх партиях проиграл Бруксби в матче второго круга АО

Американский теннисист Дженсон Бруксби одержал победу над норвежским игроком Каспером Руудом (второй номер посева) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.
Бруксби оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. Американец выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 13. На счету Рууда четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.
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