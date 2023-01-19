Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Второй номер посева Рууд в четырёх партиях проиграл Бруксби в матче второго круга АО

Второй номер посева Рууд в четырёх партиях проиграл Бруксби в матче второго круга АО
Комментарии

Американский теннисист Дженсон Бруксби одержал победу над норвежским игроком Каспером Руудом (второй номер посева) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.

Бруксби оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. Американец выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 13. На счету Рууда четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 05:05 МСК
Дженсон Бруксби
39
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 6 4 6  
3 		5 7 7 2  
             
Каспер Рууд
3
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023