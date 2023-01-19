Кирьос — о вылетах фаворитов на Australian Open: славный турнирчик категории 250

21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях поддержал Алексея Попырина и Майкла Ммо, которые вышли в третий круг Australian Open.



В завершившихся матчах второго круга Попырин обыграл Тейлора Фритца (6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2), а Ммо – Александра Зверева (6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2). Они могут встретиться друг с другом уже в четвёртом круге.



«Хорошая работа, Поп и Ммо. Не расслабляйтесь, это только третий круг. На кону большой шанс. Оба выложились», – написал Кирьос в «Твиттере», добавив к сообщению множество эмодзи.



Австралийский теннисист также высказался о многочисленных сенсациях Australian Open и о том, что в нижней части турнирной сетки будет полуфиналист не из топ-20.



«Славный турнирчик категории 250», – написал он под списком игроков, оставшихся в нижней четверти.

Напомним, сам Кирьос пропускает соревнования «Большого шлема» в Мельбурне из-за проблем с коленом.