Кирьос — о вылетах фаворитов на Australian Open: славный турнирчик категории 250

21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях поддержал Алексея Попырина и Майкла Ммо, которые вышли в третий круг Australian Open.
В завершившихся матчах второго круга Попырин обыграл Тейлора Фритца (6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2), а Ммо – Александра Зверева (6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2). Они могут встретиться друг с другом уже в четвёртом круге.
«Хорошая работа, Поп и Ммо. Не расслабляйтесь, это только третий круг. На кону большой шанс. Оба выложились», – написал Кирьос в «Твиттере», добавив к сообщению множество эмодзи.
Австралийский теннисист также высказался о многочисленных сенсациях Australian Open и о том, что в нижней части турнирной сетки будет полуфиналист не из топ-20.
«Славный турнирчик категории 250», – написал он под списком игроков, оставшихся в нижней четверти.
Напомним, сам Кирьос пропускает соревнования «Большого шлема» в Мельбурне из-за проблем с коленом.
- 19 января 2023
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