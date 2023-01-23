Ник Кирьос перенёс операцию на колене

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос сообщил, что перенёс операцию на колене. Об этом теннисист рассказал в своих социальных сетях, выложив фотографию из больницы.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКА КИРЬОСА

«Операция завершена. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые беспокоятся и посылают сообщения поддержки. Люблю вас», – подписал фотографию Кирьос, добавив эмодзи в виде сердца.

Перед самым стартом Australian Open стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся с участия из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Кирьос надеется вернуться в тур в марте на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.