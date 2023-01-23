Соболенко рассказала, как ей удалось перестать допускать многочисленные двойные ошибки

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как работала над устранением многочисленных двойных ошибок.

«Мне кажется, единственный способ справиться с чем-то для тебя тяжёлым – это юмор. Я уже устала от всего этого давления насчёт подачи – как будто ты не работаешь и ничего не делаешь.



Настолько устала, что уже сама себя начала стебать. То, что происходило, было реально смешно. Никому такого не пожелаю.



Пробовали очень многое, думали уже, что и с головой проблемы, и с техникой, и неправильно работаем. Уже думали, что всё неправильно. В итоге начали работать со специалистом по биомеханике, который помогал другим ребятам с подачей.



Много нового для себя узнала: даже когда у меня была суперподача, она была не супер, а на лимите. Помню, действительно, что в важные моменты у меня подача проваливалась из-за того, что невозможно было подать под давлением с такой техникой. Это единственная вещь, которая помогла: поменяли биомеханику, стала больше понимать, как это работает», — сказала Соболенко на пресс-конференции.