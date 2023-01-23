Векич — об игре с Соболенко: постараюсь отомстить за Белинду

Хорватская теннисистка Донна Векич (64-е место рейтинга WTA) поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open с пятой ракеткой мира, представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
«Я смотрю много тенниса, но почему-то пока не видела её игру. Конечно, я читала в «Твиттере», что она играет чуть ли не лучше всех на турнире. У меня с ней хорошая статистика по личным встречам, все они были очень тяжёлыми, поэтому я уверена, что и эта не будет исключением.
Я стараюсь концентрироваться на каждом конкретном матче. В первую очередь постараюсь не думать о том, что это четвертьфинал, потому что для нас обеих это очень большая игра. Уверена, она чувствует себя точно так же. Постараюсь отомстить за Белинду (улыбается)», — сказала Векич на пресс-конференции.
В игре четвёртого круга Australian Open Соболенко уверенно победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:5, 6:2. Векич в трёх сетах обыграла чешку Линду Фрухвиртову — 6:2, 1:6, 6:3.
Матч 1/4 финала Australian Open между Донной Векич и Ариной Соболенко пройдёт 25 января около 3:00 по московскому времени. На данный момент хорватка ведёт по личным встречам 2-1.
- 23 января 2023
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