Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 8-го игрового дня

Сегодня, 23 января, состоялся восьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в мужской сетке соревнований.

Результаты 8-го игрового дня у мужчин на Australian Open — 2023:

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Хольгер Руне (Дания, 9) – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

Бен Шелтон (США) – Джеффри-Джон Вулф (США) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 24) – Томми Пол (США) – 2:6, 6:4, 2:6, 5:7.

Алекс де Минор (Австралия, 22) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 2:6, 1:6, 2:6.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.