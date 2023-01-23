Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 8-го игрового дня

Сегодня, 23 января, состоялся восьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в женской сетке соревнований.

Результаты 8-го игрового дня у женщин на Australian Open — 2023:

Арина Соболенко (Беларусь, 5) – Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 7:5, 6:2.

Донна Векич (Хорватия) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – 6:2, 1:6, 6:3.

Магда Линетт (Польша) – Каролин Гарсия (Франция, 4) – 7:6 (7:3), 6:4.

Каролина Плишкова (Чехия, 30) – Чжан Шуай (Китай, 23) – 6:0, 6:4.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.