Векич прокомментировала слухи о том, что все теннисистки недолюбливают друг друга
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Хорватская теннисистка Донна Векич, пробившаяся в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, развеяла слухи о напряжённых отношениях между теннисистками WTA-тура.
«Думаю, это миф, что теннисистки все враги, а мужчины друзья. Лично у меня нет проблем ни с кем в туре. Хорошо, может быть, с парой из них, но не будем об этом сейчас (смеётся)», — сказала Векич в интервью Tennis Majors.
За выход в полуфинал Australian Open Векич сразится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Матч пройдёт 25 января.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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