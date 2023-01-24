Векич прокомментировала слухи о том, что все теннисистки недолюбливают друг друга

Хорватская теннисистка Донна Векич, пробившаяся в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, развеяла слухи о напряжённых отношениях между теннисистками WTA-тура.

«Думаю, это миф, что теннисистки все враги, а мужчины друзья. Лично у меня нет проблем ни с кем в туре. Хорошо, может быть, с парой из них, но не будем об этом сейчас (смеётся)», — сказала Векич в интервью Tennis Majors.

За выход в полуфинал Australian Open Векич сразится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Матч пройдёт 25 января.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.