Макинрой: Джокович точно выиграет ещё два-три турнира «Большого шлема»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о перспективах серба Новака Джоковича завоевать ещё несколько титулов на турнирах «Большого шлема».

«Я не знаю, сколько еще Джокович выиграет, но трудно представить, что он не возьмёт еще как минимум два или три мэйджора. Это абсолютно точно. Новак, вероятно, лучший из тройки с Федерером и Надалем в спортивном плане. У него не так много травм, поэтому я легко могу представить, что он выиграет ещё как минимум три турнира «Большого шлема».

Я верю ему, когда слышу про самую важную победу в карьере. Никогда не видел Новака таким эмоциональным.

Он невероятно вынослив и является очень важным игроком для тенниса. Джокович — феноменальный спортсмен, а также феноменальный человек», — цитирует Макинроя Eurosport.