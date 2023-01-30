«Даже обезболивающие не помогли». Чемпионка АО рассказала, как выиграла титул с травмой

Победительница юниорского Australian Open Алина Корнеева рассказала о травме, с которой она играла на протяжении турнира.



«Переосмысливаю ли я победу? Постоянно думаю о том, как смогла пересилить себя, играя с серьёзной травмой, ведь были мысли отказаться. Не думаю про то, что я выиграла — думаю скорее о том, как горжусь собой: отыграть все матчи и победить с травмой и проблемами. Пила обезболивающие перед матчами, но это толком не помогало. Была прямо боль-боль при подаче, так что она была максимально слабенькой, к сожалению. Хотя достаточно силовая первая — это моя сильная сторона.

Да и в ноге была небольшая боль, но там просто ногу свело. Возможно ли играть «на травме»? Это абсолютно нормально. Все перемотанные и перевязанные. Перед матчами у физио я встречала всех девочек на протяжении турнира — они заматывались. Это даже круто: проходить турнир через испытания», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



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