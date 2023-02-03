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П. Кудерметова: Федерер запал мне в душу с детства, но Надаль и Джокович не раздражали

П. Кудерметова: Федерер запал мне в душу с детства, но Надаль и Джокович не раздражали
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Российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала о том, кто является её любимым игроком в этом виде спорта.

«Кумир в теннисе? Всегда остаётся Роджер, других кумиров пока нет. Покорил меня движениями — как красиво всё делал, разнообразно играл. Запал мне в душу с детства. С семи-восьми лет мне так больше никто и не нравился. Раздражал ли Надаль и Джокович? Спокойно! Они же тоже молодцы. А вот с Рублёвым сыграла бы микст. Мне нравится, когда мужчины и женщины играют в активный, атакующий теннис, иногда выходят к сетке. А Андрей как раз так и играет, видела как он и микст провёл на Олимпиаде. Мне понравилось. Мне бы хотелось тоже сыграть.

Встречалась с ним в Австралии. Мы ведь все знакомы с детства — и с Андреем, и с Кареном Хачановым. Просто они ездили на одни и те же турниры, что и сестра. И я заодно. Так что с маленького возраста задружили. Парни все скромные, такие спокойные и хорошие в обычной жизни», — сказала Кудерметова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софье Колодкиной.

Читайте полное интервью с Полиной Кудерметовой на «Чемпионате»:

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