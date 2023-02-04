Фоньини: Джокович — сильнейший из «Большой тройки», но его меньше всего любят

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о победе серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии — 2023.

«Трудно подобрать подходящие слова. В прошлом году он пропустил два «Шлема» и четыре «Мастерса», но всё равно отобрался на итоговый. После всего, что произошло в прошлом году в Мельбурне, Ноле вернулся и добился своего. Он, Роджер и Рафа стали абсолютными лидерами тура и написали историю этого спорта. Джокович – сильнейший из «Большой тройки», и это подтверждают цифры, но из них троих его меньше всего любят», — цитирует Фоньини Corriere dello Sport.

Напомним, в недавнем финале Australian Open — 2023 Джокович одержал победу над Стефаносом Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Джокович завоевал свой 22-й трофей турниров «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем.