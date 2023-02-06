Алисия Паркс рассказала, как начала заниматься теннисом

Американская теннисистка Алисия Паркс, завоевавшая вчера свой первый титул WTA в одиночном разряде, рассказала, как в её жизни появился теннис.
«В начальной школе, когда я получала пятёрки, родители водили меня в магазин игрушек. Мне иногда требовался час, чтобы выбрать что-то. Однажды мама сказала: «Поторопись, или я что-нибудь выберу для тебя».
Она случайно посмотрела вниз и увидела две теннисные ракетки и три теннисных мяча. Она знала, что мы с сестрой любим играть на свежем воздухе, и у нас по соседству был теннисный корт. Она отводила нас на теннисный корт, читала свою книгу и смотрела, как мы с сестрой играли. Однажды она позвонила отцу и сказала: «Я думаю, что они неплохо играют в теннис».
Уже в семь лет я хотела стать профессиональной теннисисткой. Когда я впервые ударила по мячу, то поняла, что хочу стать профессионалом в этом.
Я не играла на юниорском уровне. У меня всегда были проблемы с коленями, и мой отец хотел предотвратить травмы. Он просил меня тренироваться и быть готовой к профессионалам, и вот я здесь», — сказала Паркс в интервью WTA Insider.
Накануне 22-летняя Паркс выиграла свой первый титул WTA, обыграв Каролин Гарсию в финале турнира в Лионе.
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