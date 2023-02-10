Вероника Кудерметова — Людмила Самсонова: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Абу-Даби

Сегодня, 10 февраля, российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой (17-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдёт на центральном корте соревнований «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 19:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кудерметовой и Самсоновой.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Кудерметовой. Интересно, что два из трёх матчей между ними состоялись на самом редком теннисном покрытии, траве, причём во втором круге одного и того же турнира в Берлине (в 2021-м победила Людмила, в 2022-м — Вероника). Ещё они играли на харде в Индиан-Уэллсе осенью 2021 года, тоже во втором раунде, и там Кудерметова победила со счётом 6:2, 6:3.