Арина Соболенко поздравила сестру с днём рождения, опубликовав их эффектное фото с пляжа

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила в социальных сетях сестру с 14-летием.

«С днём рождения, моя маленькая вредная девочка! Люблю тебя», — подписала фотографии Соболенко, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В конце прошлого года Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла француженке Каролин Гарсии. В начале этого года Арина выиграла турнир в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии, таким образом, победив в 11 из 11 возможных матчей в этом сезоне.

В решающем матче Australian Open Арина со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получит около $ 2 млн, а также 2 тыс. рейтинговых очков.