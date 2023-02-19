Тейлор Фритц вышел в финал турнира ATP-250 в Делрэй-Бич

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в финал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США).

В полуфинальном матче Фритц (1) одолел соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 35 минут. Фритц девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Макдональда шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных. В активе Фритца 30 активно выигранных мячей и 19 невынужденных ошибок, у Макдональда — 24 и 11.

За первый титул в сезоне Фритц сразится с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (4).

Призовой фонд турнира в Делрэй-Бич составил $ 642 735. Прошлогодним чемпионом является британец Кэмерон Норри.