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Тейлор Фритц вышел в финал турнира ATP-250 в Делрэй-Бич

Тейлор Фритц вышел в финал турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в финал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США).

В полуфинальном матче Фритц (1) одолел соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 35 минут. Фритц девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Макдональда шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных. В активе Фритца 30 активно выигранных мячей и 19 невынужденных ошибок, у Макдональда — 24 и 11.

За первый титул в сезоне Фритц сразится с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (4).

Призовой фонд турнира в Делрэй-Бич составил $ 642 735. Прошлогодним чемпионом является британец Кэмерон Норри.

Делрэй-Бич. 1/2 финала
19 февраля 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Тейлор Фритц
7
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
3 		6 6  
         
Маккензи Макдональд
56
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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