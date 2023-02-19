Янчук: Медведев на подъёме, самое сложное время у него позади

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе Даниила Медведева в финале турнира АТР-500 в Роттердаме. Обыграв итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2), российский теннисист завоевал 16-й титул в карьере.



«Медведев на подъёме, и, думаю, самое сложное время у него всё‑таки позади. Кроме того что у него хорошие результаты в начале сезона, заметен и прогресс в стиле игры, он стал играть поактивнее, чаще пробивать, особенно справа. Это была неустойчивая сторона, но сейчас всё в порядке, и он может подолгу перекидывать мяч в высоком темпе и справа, и слева.

Он превосходил соперника в стабильности при обмене ударами, был понадёжнее. У него были атакующие удары по линии, чего не было у соперника. Соперник атаковал больше справа, слева он не мог делать это так, как Медведев. Медведев делал это редко, но метко — надёжно, по месту. В подаче он тоже превосходил соперника. Соперника хватило морально и физически только на первый сет, дальше преимущество Медведева было ощутимым, и он не дал никакого повода сомневаться в победе. Молодец, он на правильном пути», — цитирует Янчука «Матч ТВ».