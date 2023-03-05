Муратоглу: Ник Кирьос — лучший подающий в мире в истории тенниса

Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о чемпионе Australian Open – 2022 в парном разряде Нике Кирьосе.
«Прямо сейчас Ник Кирьос — лучший подающий в мире в истории тенниса. Много теннисистов, которые хорошо принимают, но, думаю, у Ника лучшая подача», — сказал Муратоглу в видео, опубликованном в социальных сетях.
Список лучших подающих по версии Патрика Муратоглу:
1. Ник Кирьос.
2. Джон Иснер.
3. Энди Роддик.
4. Иво Карлович.
5. Пит Сампрас
Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы. Он по-прежнему не восстановился от повреждения и пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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