Анетт Контавейт раскрыла подробности своей травмы. Эстонка планирует вернуться в апреле

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (61-я ракетка мира) раскрыла подробности своей серьёзной травмы. Теннисистка на данный момент пропустила из-за травмы больше месяца. Вернуться в тур Контавейт планирует в апреле.
«Моя травма конкретно связана с дегенеративными изменениями поясничных дисков позвоночника и раздражением сухожилий левого бедра из-за предыдущей травмы. Я лечу её специальными упражнениями физиотерапевтов. Это то, от чего я, вероятно, не смогу избавиться. Но надеюсь, что это можно контролировать, чтобы я могла продолжать играть без боли», – приводит слова Контавейт Delfi.
За свою профессиональную карьеру Контавейт выиграла шесть турниров WTA в одиночном разряде. Эстонская теннисистка праздновала успех на соревнованиях в Санкт-Петербурге, Москве, Клуж-Напоке, Остраве, Кливленде и Хертогенбосхе.
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