Грачёва переиграла Касаткину в двух сетах на турнире в Индиан-Уэллсе

22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва (66-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв соотечественницу Дарью Касаткину (8-я ракетка мира).

Грачёва (Q) одержала победу со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Касаткиной (8) ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Грачёва встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в третьем круге оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.