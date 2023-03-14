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Грачёва переиграла Касаткину в двух сетах на турнире в Индиан-Уэллсе

Грачёва переиграла Касаткину в двух сетах на турнире в Индиан-Уэллсе
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22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва (66-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв соотечественницу Дарью Касаткину (8-я ракетка мира).

Грачёва (Q) одержала победу со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Касаткиной (8) ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Грачёва встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в третьем круге оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
14 марта 2023, вторник. 06:45 МСК
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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