Беременная Ана Иванович опубликовала новые фото. Теннисистка ждёт третьего ребёнка

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала в социальных сетях новые фото.

35-летняя Иванович ждёт третьего ребёнка. Её супругом является чемпион мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.

«Благодарю», — подписала фото Иванович.

Фото: из личного архива Аны Иванович

Фото: из личного архива Аны Иванович

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры. У пары два сына – трёхлетний Леон и пятилетний Лука.

Помимо успеха на «Ролан Гаррос», Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.