«Как обычно». Ник Кирьос отреагировал на конфликт Стэна Вавринки с Хольгером Руне

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на конфликт трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки с 19-летним датчанином Хольгером Руне.

Напомним, Вавринка обыграл Руне в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. После матча у сетки у теннисистов произошёл неприятный диалог:

Руне: Теперь тебе нечего сказать?

Вавринка: Что?

Руне: Теперь тебе нечего сказать?

Вавринка: А что я должен сказать?

Руне имел в виду то, что в прошлом году на «Мастерсе» в Париже (Франция) Вавринка после поражения посоветовал ему не вести себя «как ребёнок» на корте.

«Ха-ха-ха, всё в порядке, когда выиграл… Как обычно. Хольгер, я с тобой, брат», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Отметим, что на старте карьеры Кирьос также конфликтовал с Вавринкой.