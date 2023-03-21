19-летний Хольгер Руне показал, как продвигается строительство его новой квартиры

Восьмая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях фотографии со стройки своей новой квартиры.

«Слежу за строительством своей новой квартиры в Копенгагене с дальнего расстояния. Надеюсь увидеть её в мае», — написал Руне на своей странице в социальной сети.

В данный момент Руне готовится к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Хольгер пропустит первый круг соревнований, а во втором сразится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) – Педро Качин (Аргентина).

Ранее Руне неудачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Юный датчанин в третьем круге со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 5:7 проиграл трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Стэну Вавринке.