Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова посетила очередное светское мероприятие. Фото

Мария Шарапова посетила очередное светское мероприятие. Фото
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила премию Fashion Trust US Awards в Лос-Анджелесе (США). Шарапова пришла на фэшн-мероприятие в чёрном комбинезоне с сетчатым верхом.

Организация Fashion Trust US занимается поиском, финансированием и развитием молодых дизайнеров.

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Новость по теме
Шарапова посетила вечеринку в честь вручения «Оскара»

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Сыну Шараповой уже полгода! Как выглядят малыш и мама Мария Сыну Шараповой уже полгода! Как выглядят малыш и мама Мария
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023