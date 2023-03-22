Мария Шарапова посетила очередное светское мероприятие. Фото

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила премию Fashion Trust US Awards в Лос-Анджелесе (США). Шарапова пришла на фэшн-мероприятие в чёрном комбинезоне с сетчатым верхом.

Организация Fashion Trust US занимается поиском, финансированием и развитием молодых дизайнеров.

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

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Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.