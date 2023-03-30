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Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей десятого игрового дня

Сегодня, 30 марта, в Майами (США) стартует десятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание десятого игрового дня

Екатерина Александрова (Россия, 18) — Петра Квитова (Чехия, 15) — матч начнётся в 22:00 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Джессика Пегула (США, 3) — матч начнётся не раньше 3:30 мск.

Полное расписание доступно здесь.

Напомним, матч между Александровой и Квитовой должен был состояться раньше, но был перенесён из-за дождя.

Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.