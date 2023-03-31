Медведев взял первый сет у Хачанова на тай-брейке в российском полуфинале Miami Open

В эти минуты в Майами (США) проходит полуфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором играют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Позади первый сет, который остался за Медведевым (7:6 (7:5)).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Даниил Медведев — Карен Хачанов.

По личным встречам счёт 3-1 в пользу Медведева. Первый матч при этом был сыгран в пятисетовом формате с партиями до четырёх геймов каждая на Молодёжном итоговом турнире ATP в Милане в 2017-м, в рамках группового раунда. Там победу одержал Даниил, а Карен через год взял реванш в полуфинале Кубка Кремля. Затем Медведев победил со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в полуфинале «Мастерса» в Монреале в 2019-м. Последняя встреча была недавно — в четвертьфинале Аделаиды-2023. Там Медведев оказался сильнее со счётом 6:3, 6:3.