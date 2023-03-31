Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев взял первый сет у Хачанова на тай-брейке в российском полуфинале Miami Open

Медведев взял первый сет у Хачанова на тай-брейке в российском полуфинале Miami Open
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Майами (США) проходит полуфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором играют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Позади первый сет, который остался за Медведевым (7:6 (7:5)).

Майами (м). 1/2 финала
31 марта 2023, пятница. 20:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		1  
6 5 		3  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Даниил Медведев — Карен Хачанов.

По личным встречам счёт 3-1 в пользу Медведева. Первый матч при этом был сыгран в пятисетовом формате с партиями до четырёх геймов каждая на Молодёжном итоговом турнире ATP в Милане в 2017-м, в рамках группового раунда. Там победу одержал Даниил, а Карен через год взял реванш в полуфинале Кубка Кремля. Затем Медведев победил со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в полуфинале «Мастерса» в Монреале в 2019-м. Последняя встреча была недавно — в четвертьфинале Аделаиды-2023. Там Медведев оказался сильнее со счётом 6:3, 6:3.

Материалы по теме
Медведев в сете от финала «Мастерса» в Майами! Хачанов уступает в российском дерби. LIVE!
Live
Медведев в сете от финала «Мастерса» в Майами! Хачанов уступает в российском дерби. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023