Медведев vs Хачанов — российское дерби в 1/2 финала «Мастерса» в Майами! Кто кого? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь с пятницы на субботу пройдут три полуфинала – два у мужчин и один у женщин. Откроет программу на центральном корте сражение Даниила Медведева (четвёртый номер посева) и Карена Хачанова (14). Теннисисты ранее на профессиональном уровне встречались четыре раза, и счёт был 3-1 в пользу Медведева. За Даниилом осталась и последняя их встреча, прошедшая в Аделаиде-2023. Уже точно известно, что в финале будет российский теннисист. Во втором полуфинале сразятся Янник Синнер (10) – Карлос Алькарас (1). Ну а у женщин путёвку в финал оспорят Петра Квитова (15) – Сорана Кырстя. Кто окажется сильнее – узнаете из нашего онлайна!
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Опрос: за кого болеть?
Непростой выбор у поклонников российского тенниса. За кого болеть в полуфинале?
Если у вас не открывается опрос, пройти его можно по ссылке.
О том, как закончился прошлый игровой день, полный яркими событиями на кортах и перерывами на дождь, читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание на пятницу
Вот как выглядит расписание очередного игрового дня, в котором пройдут 3 полуфинала — два мужских и один женский. Все матчи уместились на одном центральном корте — Стэдиум.
20:00 мск. Даниил Медведев (Россия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 14)
Не ранее 22:00. Петра Квитова (Чехия, 15) — Сорана Кырстя (Румыния)
Не ранее 2:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 10)
- 31 марта 2023
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