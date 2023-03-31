Жара во Флориде! На «Мастерсе» в Майами наступила пора полуфиналов! Все подробности — в нашей трансляции.

Медведев vs Хачанов — российское дерби в 1/2 финала «Мастерса» в Майами! Кто кого? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь с пятницы на субботу пройдут три полуфинала – два у мужчин и один у женщин. Откроет программу на центральном корте сражение Даниила Медведева (четвёртый номер посева) и Карена Хачанова (14). Теннисисты ранее на профессиональном уровне встречались четыре раза, и счёт был 3-1 в пользу Медведева. За Даниилом осталась и последняя их встреча, прошедшая в Аделаиде-2023. Уже точно известно, что в финале будет российский теннисист. Во втором полуфинале сразятся Янник Синнер (10) – Карлос Алькарас (1). Ну а у женщин путёвку в финал оспорят Петра Квитова (15) – Сорана Кырстя. Кто окажется сильнее – узнаете из нашего онлайна!