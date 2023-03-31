Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев, Карен Хачанов, Алькарас: онлайн-трансляция Майами-2023, результаты, расписание, сетка, где смотреть

Медведев vs Хачанов — российское дерби в 1/2 финала «Мастерса» в Майами! Кто кого? LIVE!
Даниил Сальников
Медведев vs Хачанов. LIVE!
Аудио-версия:
Комментарии
Жара во Флориде! На «Мастерсе» в Майами наступила пора полуфиналов! Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь с пятницы на субботу пройдут три полуфинала – два у мужчин и один у женщин. Откроет программу на центральном корте сражение Даниила Медведева (четвёртый номер посева) и Карена Хачанова (14). Теннисисты ранее на профессиональном уровне встречались четыре раза, и счёт был 3-1 в пользу Медведева. За Даниилом осталась и последняя их встреча, прошедшая в Аделаиде-2023. Уже точно известно, что в финале будет российский теннисист. Во втором полуфинале сразятся Янник Синнер (10) – Карлос Алькарас (1). Ну а у женщин путёвку в финал оспорят Петра Квитова (15) – Сорана Кырстя. Кто окажется сильнее – узнаете из нашего онлайна!

ATP Masters 1000. Майами – 2023. Сетка
Майами (м). 1/2 финала
31 марта 2023, пятница. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Майами (ж). 1/2 финала
31 марта 2023, пятница. 22:00 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Майами (м). 1/2 финала
01 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Опрос: за кого болеть? Расписание на пятницу
Live Даниил Сальников

Опрос: за кого болеть?

Непростой выбор у поклонников российского тенниса. За кого болеть в полуфинале?

Если у вас не открывается опрос, пройти его можно по ссылке.

18:34 Даниил Сальников

О том, как закончился прошлый игровой день, полный яркими событиями на кортах и перерывами на дождь, читайте в нашем прошлом лайве.

Материалы по теме
Российский теннисист сыграет в финале Майами! Кто это будет — Медведев или Хачанов?
Live
Российский теннисист сыграет в финале Майами! Кто это будет — Медведев или Хачанов?
18:33 Даниил Сальников

Расписание на пятницу

Вот как выглядит расписание очередного игрового дня, в котором пройдут 3 полуфинала — два мужских и один женский. Все матчи уместились на одном центральном корте — Стэдиум.

Расписание игрового дня:
20:00 мск. Даниил Медведев (Россия, 4)Карен Хачанов (Россия, 14)
Не ранее 22:00. Петра Квитова (Чехия, 15) — Сорана Кырстя (Румыния)
Не ранее 2:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 10)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023