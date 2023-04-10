Чесноков: надеюсь, Гахов сыграет с Джоковичем в Монте-Карло, но не будем загадывать

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянину Ивану Гахову по силам победить американца Маккензи Макдональда в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Победитель этой встречи во втором круге встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«То, что Гахов прошел квалификацию, — это просто фантастика, я за него очень рад. По ходу квалификации он одержал хорошие победы, он уже почувствовал корты, что даст ему преимущество против Макдональда. Я считаю, что нашему спортсмену по силам пройти первый круг, если он навяжет свою игру. Надеюсь увидеть их матч с Джоковичем, но не будем пока загадывать», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, 186-я ракетка мира Гахов впервые в карьере сыграет в основной сетке престижного турнира после того, как выиграл оба квалификационных матча на турнире в Монте-Карло. Сегодня, 10 апреля, он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.