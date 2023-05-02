Роджер Федерер показал, как готовится к балу Met Gala

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фото с подготовки к Met Gala.

«Сегодня мне нужны красивые волосы», — подписал фото Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Напомним, Федерер станет ведущим одного из ярких светских событий мира Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма. Он пройдёт сегодня, 1 мая, в Нью-Йорке. Мероприятие будет посвящено немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, который ушёл из жизни в 2019 году.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.