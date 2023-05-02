Ник Кирьос помог задержать преступника, напавшего на его мать и угнавшего его «Теслу»

Финалист Уимблдона-2022, 26-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос помог полиции задержать преступника, угнавшего его машину. По сообщениям ABC, вчера, 1 мая, мать Кирьоса Норлайла стала жертвой вооружённого ограбления, совершённого в Канберре (Австралия) 32-летним мужчиной, впоследствии угнавшим «Теслу» теннисиста.

Сообщается, что преступник, угрожая пистолетом, потребовал у женщины ключи от машины. После того как он уехал, она сразу же позвала на помощь, и находившийся поблизости Кирьос обратился в полицию. С помощью специального приложения теннисисту также удалось отследить местонахождение украденного автомобиля, контролировать его скорость через приложение и помочь полиции найти предполагаемого вора, скрывавшегося на территории учебного заведения.

Сообщается, что мужчина оказал сопротивление при задержании, в результате чего получил множественные травмы и впоследствии был доставлен в больницу. Мировой суд Австралийской столичной территории отказал ему в освобождении под залог и выдвинул против него пять обвинений, включая ограбление при отягчающих обстоятельствах.