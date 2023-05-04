Новак Джокович почтил память жертв стрельбы в белградской школе

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и его жена Елена почтили память жертв массового убийства в школе имени Владислава Рибникара, которое произошло вчера, 3 мая, в Белграде. В своих социальных сетях теннисист опубликовал фото с траурной акции.
В результате произошедшего вчера трагического происшествия погибло девять человек, семеро получили ранения. Полиция Белграда задержала стрелка, которым оказался 14-летний учащийся школы. По предварительной версии следствия, нападавший, предположительно, был под действием наркотиков, а оружие было им украдено у отца. На всей территории Сербии был объявлен трёхдневный траур.
Напомним, ранее Новак Джокович снялся с текущего турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
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