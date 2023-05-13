Осака: есть много мужчин-спортсменов с детьми, которые менее успешны. Беспокойтесь о них

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака ответила людям, которые ставят под сомнение её успех в профессиональной карьере после беременности.

«Кстати, о людях, которые внезапно забеспокоились о моей карьере. Есть множество мужчин-спортсменов с детьми, которые значительно менее успешны. Вы могли бы побеспокоиться о них. Спасибо за беспокойство, но, возможно, стоит направить его кому-то, кто в этом нуждается», — написала Осака на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в январе 2023 года Осака объявила, что ждёт ребёнка. Наоми готовится впервые стать мамой. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae. Спортсменка не выступала на соревнованиях в 2023 году.