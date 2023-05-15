Медведев: сейчас я точно показываю свой лучший теннис на грунте и чувствую себя прекрасно

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче третьего круга Медведев (3) со счётом 3:6, 6:1, 6:3 обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса (31).
«Несколько двойных ошибок и несколько пропущенных ударов – и первый сет был завершён. Для меня это самое важное в грунте. Здесь вы не можете сразу же подать четыре эйса, чтобы хорошо начать игру. Но мне удалось сыграть лучше.
Это моя третья в сезоне победа на грунте после проигранного сета, так что я понимал, что способен забрать матч. Сейчас я определённо демонстрирую свой лучший теннис на грунте. Я никогда не играл так хорошо ни в Риме, ни в Мадриде. Я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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