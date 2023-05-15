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Пэр и другие французские теннисисты получили уайлд-кард в основную сетку «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» опубликовал предварительный список теннисистов, которые получили уайлд-кард на грядущие соревнования. Отметим, что приглашения на турнир, входящие в соглашение «Ролан Гаррос» Tennis Australia и USTA, будут объявлены позднее.

Мужчины:

Юго Гастон (Франция, 110-я ракетка мира);

Артюр Фил (Франция, 119-я ракетка мира);

Уго Гренье (Франция, 124-я ракетка мира);

Бенуа Пэр (Франция, 160-я ракетка мира);

Артур Казо (Франция, 197-я ракетка мира);

Джованни Мпетчи Перрикар (233-я ракетка мира).

Женщины:

Клара Бюрель (Франция, 108-я ракетка мира);

Диан Парри (Франция, 109-я ракетка мира);

Джессика Понше (Франция, 119-я ракетка мира);

Леолия Жанжан (Франция, 125-я ракетка мира);

Кристина Младенович (Франция, 153-я ракетка мира);

Селена Яникижевич (Франция, 189-я ракетка мира).