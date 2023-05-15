Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пэр и другие французские теннисисты получили уайлд-кард в основную сетку «Ролан Гаррос»

Пэр и другие французские теннисисты получили уайлд-кард в основную сетку «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

«Ролан Гаррос» опубликовал предварительный список теннисистов, которые получили уайлд-кард на грядущие соревнования. Отметим, что приглашения на турнир, входящие в соглашение «Ролан Гаррос» Tennis Australia и USTA, будут объявлены позднее.

Мужчины:

Юго Гастон (Франция, 110-я ракетка мира);
Артюр Фил (Франция, 119-я ракетка мира);
Уго Гренье (Франция, 124-я ракетка мира);
Бенуа Пэр (Франция, 160-я ракетка мира);
Артур Казо (Франция, 197-я ракетка мира);
Джованни Мпетчи Перрикар (233-я ракетка мира).

Женщины:

Клара Бюрель (Франция, 108-я ракетка мира);
Диан Парри (Франция, 109-я ракетка мира);
Джессика Понше (Франция, 119-я ракетка мира);
Леолия Жанжан (Франция, 125-я ракетка мира);
Кристина Младенович (Франция, 153-я ракетка мира);
Селена Яникижевич (Франция, 189-я ракетка мира).

Материалы по теме
Сенсация в Риме! Алькарас внезапно проиграл 135-й ракетке мира
Сенсация в Риме! Алькарас внезапно проиграл 135-й ракетке мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023