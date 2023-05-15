Сенсация в Риме! Алькарас внезапно проиграл 135-й ракетке мира

В понедельник, 15 мая, на «Мастерсе» в Риме проходят заключительные матчи третьего круга у мужчин. В одной из встреч принимал участие вторая ракетка мира Карлос Алькарас, которому противостоял мало кому известный теннисист Фабиан Марожан. 23-летний спортсмен из Венгрии занимает сейчас 135-е место в рейтинге ATP. И надо же такому случиться, что именно он оказался тем, кто остановил Алькараса!

По мнению многих, Карлос считался главным фаворитом турнира. И это несмотря на то, что в сетке присутствует 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, действующий чемпион соревнований. После «Мастерса» в Риме Джокович потеряет первую строчку и уступит её как раз Алькарасу. Но это, пожалуй, единственное, чем сейчас может утешаться 20-летний теннисист.

Алькарас, будучи сеяным, провёл до этого лишь один матч на турнире. Во втором круге он легко обыграл своего соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа — 6:4, 6:1. А вот путь Марожана был куда труднее. Он успешно пробился сквозь сито квалификации, в первом круге в трёх сетах обыграл француза Корентена Муте, а во втором, также в трёх партиях, — Иржи Легечку (32).

В отчётном матче гром грянул уже в четвёртом гейме. Алькарас под ноль отдал гейм на своей подаче, и его соперник повёл 3:1. После этого, как ни странно, испанец не смог вернуть брейк, хотя свою подачу брал, и при счёте 5:3 Марожан подал на сет, взяв гейм под ноль, — 6:3. Во второй партии неприятности у Алькараса начались в пятом гейме, при счёте 2:2. Однако Карлос спас тогда тройной брейк-пойнт. В седьмом гейме венгр всё-таки добился брейка, но Алькарас ответил ему тем же — 4:4. После этого соперники взяли ещё по два гейма на подаче и ушли в тай-брейк. В нём инициативу поначалу захватил Алькарас — 4:1 с брейком. Однако следующие шесть розыгрышей остались за его соперником, одержавшим сенсационную победу — 6:3, 7:6 (7:4)!

«Я очень рад. Не могу себе представить этого. Я мечтал об этом ночью. А теперь это взаправду. Я просто пытался сделать что-то такое, выиграть несколько геймов. Но я победил номера один в мире. Он лучший в нашем спорте», — приводит слова венгра Tennis Letter в «Твиттере».

«Теннис, ты непредсказуем», — заметил журналист Саша Озмо.

«Карлитос был плох, должен сказать. Но теперь у него есть время на отдых перед «Ролан Гаррос», — добавил журналист Жозе Моргадо.

Обращает на себя внимание активная игра Марожана. У него целых 30 виннерсов, в то время как у Алькараса — только 15.

Вот так на «Мастерсе» в Риме состоялась самая громкая на данный момент сенсация. До текущего турнира на счету Марожана было всего два матча в основных сетках турниров ATP, в которых он потерпел два поражения. А тут у Фабиана уже три победы в трёх матчах — настоящий прорыв! Посмотрим, как он сыграет с хорватом Борной Чоричем (15), который станет его соперником по матчу 1/8 финала.

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».