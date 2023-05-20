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Матч Медведева и Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Риме остановлен из-за дождя

Матч Медведева и Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Риме остановлен из-за дождя
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Полуфинальная встреча российского теннисиста Даниила Медведева, третьей ракетки мира, и греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса на «Мастерсе» в Риме (Италия) остановлена из-за дождя в первом сете.

Спортсменам удалось сыграть 31 минуту, счёт первого сета в момент остановки матча — 4:4.

На данный момент на счету Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса по одной невынужденной ошибке и одному реализованному брейк-пойнту на каждого. Греческий теннисист также успел выполнить два эйса.

Сейчас уже сняли сетку с корта и растянули над ним брезент. Матч продолжится не ранее 19:10 по московскому времени.

Ранее определился первый финалист турнира серии «Мастерс» в Риме. Им стал датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне, который в трёх сетах в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда, четвёртую ракетку мира.

Рим (м). 1/2 финала
20 мая 2023, суббота. 17:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
4 		   
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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