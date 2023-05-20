Матч Медведева и Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Риме остановлен из-за дождя

Полуфинальная встреча российского теннисиста Даниила Медведева, третьей ракетки мира, и греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса на «Мастерсе» в Риме (Италия) остановлена из-за дождя в первом сете.
Спортсменам удалось сыграть 31 минуту, счёт первого сета в момент остановки матча — 4:4.
На данный момент на счету Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса по одной невынужденной ошибке и одному реализованному брейк-пойнту на каждого. Греческий теннисист также успел выполнить два эйса.
Сейчас уже сняли сетку с корта и растянули над ним брезент. Матч продолжится не ранее 19:10 по московскому времени.
Ранее определился первый финалист турнира серии «Мастерс» в Риме. Им стал датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне, который в трёх сетах в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда, четвёртую ракетку мира.
|1
|2
|3
|
|
- 20 мая 2023
-
18:32
-
18:15
-
17:15
-
16:53
-
16:27
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:43
-
15:27
-
15:00
-
14:44
-
14:28
-
14:16
-
13:57
-
13:24
-
12:53
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
10:57
-
10:50
-
10:45
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:00
-
08:00
-
03:43
-
02:42
-
01:04
-
01:00
-
00:18
-
00:07