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Даниил Медведев, Стефанос Циципас: онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме-2023, результаты, сетка, результаты, где смотреть

Новая встреча «заклятых друзей» — Медведев и Циципас спорят за путёвку в финал «Мастерса»
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии
«Мастерс» в Риме уже на финишной прямой! Россиянин попытается выйти в свой первый крупный финал на грунте. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В субботу мужчины определяют обоих финалистов турнира. Главный матч для любителей тенниса из России состоится вторым запуском, когда бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев будет бороться с греком Стефаносом Циципасом за путёвку в финал. Ранее единственный финал на грунте у Медведева был на турнире ATP-500 в Барселоне в далёком 2019 году, а на «Мастерсах» на этом покрытии он никогда не проходил дальше полуфинала. Удастся ли Медведеву победить своего «заклятого друга» и продолжить борьбу за титул в столице Италии? За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Рим. Сетка
Рим (м). 1/2 финала
20 мая 2023, суббота. 17:20 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Рим (м). 1/2 финала
20 мая 2023, суббота. 14:10 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 6
7 7 		4 2
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
История противостояния Медведева и Циципаса
Будут ли на этот раз истерики? Почти все поединки Медведева и Циципаса — это скандал
Будут ли на этот раз истерики? Почти все поединки Медведева и Циципаса — это скандал
Live Артём Тайманов

Лёгкий дождь закапал над кортом уже после завершения разминки. Ждут пока игроки, что дальше будет с погодой.

17:10 Артём Тайманов

Началась разминка у Циципаса и Медведева. Судить их матч будет Мохамед Лайани.

17:03 Артём Тайманов

А Роддик, кстати, ещё и отдельно хвалил Даниила Медведева.

Энди оценил выступления Даниила на песчаных кортах
Энди Роддик восхитился прогрессом Даниила Медведева в игре на грунте
17:00 Артём Тайманов

И выиграл Руне в итоге, сделав ещё один брейк в последнем гейме — 6:7(2), 6:4, 6:2. Ждём Даниила и Стефаноса, минут через 10-15 должны они появиться на корте!

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И в итоге совсем не туда всё пошло для норвежского теннисиста. При 4:4 Руне отыграл два брейк-пойнта, которые были одновременно скрытыми матчболами, а затем сделал брейк под ноль Хольгер! 6:7 (2), 6:4 — решающая партия нас ждёт. Матч Медведева с Циципасом, соответственно, задерживается.

16:05 Артём Тайманов

Не справился Каспер с этой задачей, проиграв свой гейм при 4:3. Продолжается упорная борьба за финал в Риме!

15:47 Артём Тайманов

А вот и первый брейк в матче! Рууд взял подачу соперника при счёте 2:2, и теперь ему всего три своих гейма остаётся выиграть, чтобы выйти в финал.

15:20 Артём Тайманов

А тай-брейк Каспер провёл намного лучше Хольгера. Сразу повёл он 5:0 и не потерял это огромное преимущество, выиграв со счётом 7:2.

15:13 Артём Тайманов

Так и не смог ни один теннисист взять подачу соперника в первой партии в итоге. Тай-брейк определит её победителя.

14:45 Артём Тайманов

Рууд не использовал прекрасный шанс сейчас, заработав тройной брейк-пойнт при 3:2 в свою пользу и проиграв пять очков подряд после этого.

14:38 Артём Тайманов

Если заглянуть вперёд с надеждой на то, что Медведев сможет победить Циципаса и выйдет в финал, то есть смысл посмотреть счёт личных встреч Даниила с участниками идущего сейчас матча. У Каспера Рууда он 3-0 ведёт (дважды выиграл на харде и один раз — на траве). Руне, наоборот, впереди со счётом 1-0, он победил россиянина в недавнем четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

14:29 Артём Тайманов

Отметим, что в Риме сейчас пасмурно, ни единый луч солнца не пробивается через облака. Но хотя бы без дождей пока что, а для теннисных матчей это главное всё же.

14:18 Артём Тайманов

Рууд и Руне начали свой полуфинал. Норвежец ведёт по личным встречам со счётом 4-0.

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