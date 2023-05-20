Новая встреча «заклятых друзей» — Медведев и Циципас спорят за путёвку в финал «Мастерса»

«Мастерс» в Риме уже на финишной прямой! Россиянин попытается выйти в свой первый крупный финал на грунте. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В субботу мужчины определяют обоих финалистов турнира. Главный матч для любителей тенниса из России состоится вторым запуском, когда бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев будет бороться с греком Стефаносом Циципасом за путёвку в финал. Ранее единственный финал на грунте у Медведева был на турнире ATP-500 в Барселоне в далёком 2019 году, а на «Мастерсах» на этом покрытии он никогда не проходил дальше полуфинала. Удастся ли Медведеву победить своего «заклятого друга» и продолжить борьбу за титул в столице Италии? За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!