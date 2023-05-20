Новая встреча «заклятых друзей» — Медведев и Циципас спорят за путёвку в финал «Мастерса»

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В субботу мужчины определяют обоих финалистов турнира. Главный матч для любителей тенниса из России состоится вторым запуском, когда бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев будет бороться с греком Стефаносом Циципасом за путёвку в финал. Ранее единственный финал на грунте у Медведева был на турнире ATP-500 в Барселоне в далёком 2019 году, а на «Мастерсах» на этом покрытии он никогда не проходил дальше полуфинала. Удастся ли Медведеву победить своего «заклятого друга» и продолжить борьбу за титул в столице Италии? За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!
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Лёгкий дождь закапал над кортом уже после завершения разминки. Ждут пока игроки, что дальше будет с погодой.
Началась разминка у Циципаса и Медведева. Судить их матч будет Мохамед Лайани.
А Роддик, кстати, ещё и отдельно хвалил Даниила Медведева.
И выиграл Руне в итоге, сделав ещё один брейк в последнем гейме — 6:7(2), 6:4, 6:2. Ждём Даниила и Стефаноса, минут через 10-15 должны они появиться на корте!
Руне в решающей партии доминирует уже — 4:1 в его пользу. Правда, с одним брейком, а не с двумя.
И в итоге совсем не туда всё пошло для норвежского теннисиста. При 4:4 Руне отыграл два брейк-пойнта, которые были одновременно скрытыми матчболами, а затем сделал брейк под ноль Хольгер! 6:7 (2), 6:4 — решающая партия нас ждёт. Матч Медведева с Циципасом, соответственно, задерживается.
Не справился Каспер с этой задачей, проиграв свой гейм при 4:3. Продолжается упорная борьба за финал в Риме!
А вот и первый брейк в матче! Рууд взял подачу соперника при счёте 2:2, и теперь ему всего три своих гейма остаётся выиграть, чтобы выйти в финал.
А тай-брейк Каспер провёл намного лучше Хольгера. Сразу повёл он 5:0 и не потерял это огромное преимущество, выиграв со счётом 7:2.
Так и не смог ни один теннисист взять подачу соперника в первой партии в итоге. Тай-брейк определит её победителя.
Рууд не использовал прекрасный шанс сейчас, заработав тройной брейк-пойнт при 3:2 в свою пользу и проиграв пять очков подряд после этого.
Если заглянуть вперёд с надеждой на то, что Медведев сможет победить Циципаса и выйдет в финал, то есть смысл посмотреть счёт личных встреч Даниила с участниками идущего сейчас матча. У Каспера Рууда он 3-0 ведёт (дважды выиграл на харде и один раз — на траве). Руне, наоборот, впереди со счётом 1-0, он победил россиянина в недавнем четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Отметим, что в Риме сейчас пасмурно, ни единый луч солнца не пробивается через облака. Но хотя бы без дождей пока что, а для теннисных матчей это главное всё же.
Рууд и Руне начали свой полуфинал. Норвежец ведёт по личным встречам со счётом 4-0.
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