Янчук: если Медведев сыграет на уровне, как в Риме, есть шансы на титул на «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Виктор Янчук дал комментарий по поводу шансов Даниила Медведева на победу в предстоящем «Ролан Гаррос».
«Если честно, я совсем не удивлён первым титулом Медведева на грунте. Он вышел на свой пик и начал играть просто в потрясающий теннис! В такой форме ему все по зубам, даже мощнейший Алькарас. Даня очень сильно прибавил в игре с форхенда. Он убрал огромный замах, сделал его меньше и ускорил. Также вернулась надёжность бэкхенда, что тоже не может не радовать. Медведев мог проиграть и в полуфинале, и в финале, но проявил крепкий характер. У него отличные шансы достичь лучшего результата на предстоящем «Ролан Гаррос». Если сыграет на таком же уровне, как и в Риме, шансы есть даже на титул», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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