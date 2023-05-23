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Тимофеева обыграла Мельникову в российском дерби в 1/4 финала квалификации «Ролан Гаррос»

Тимофеева обыграла Мельникову в российском дерби в 1/4 финала квалификации «Ролан Гаррос»
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19-летняя российская теннисистка, 202-я ракетка мира Мария Тимофеева в двух сетах одержала уверенную победу над 34-летней соотечественницей, 530-й ракеткой мира Мариной Мельниковой в четвертьфинале квалификации турнира «Ролан Гаррос». Встреча россиянок завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Мачт длился 1 час 6 минут. Мария Тимофеева реализовала в матче семь брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. На счету Марины Мельниковой два реализованных брейк-пойнта из четырёх, а также восемь двойных ошибок.

В полуфинале квалификации Тимофеева встретится с победительницей матча между 105-й ракеткой мира из Италии Лукрецией Стефанини и 345-й ракеткой мира из Польши Майей Хвалинской. Прямо сейчас идёт второй сет встречи, в которой определяется соперница Тимофеевой: первый сет забрала теннисистка из Польши.

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