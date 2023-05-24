Рууд переиграл Вулфа в двух сетах на турнире в Женеве
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Четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд выиграл матч второго круга турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), переиграв американского теннисиста Джеффри-Джона Вулфа (49-я ракетка мира). Счёт двух партий — 6:3, 7:5.
Матч продолжался 1 час 20 минут. Для победы Рууду хватило двух брейков. В первом сете норвежец выиграл первый гейм на подаче соперника, а во втором сделал брейк при счёте 5:5.
Рууд и Вулф выполнили одинаковое количество эйсов (по шесть) и допустили одинаковое количество двойных ошибок (по две). В четвертьфинале турнира Каспер сыграет с чилийским теннисистом Николасом Джарри (54-я ракетка мира).
Напомним, Рууд является финалистом прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос». Тогда норвежец в трёх партиях уступил Рафаэлю Надалю.
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