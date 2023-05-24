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Рууд переиграл Вулфа в двух сетах на турнире в Женеве

Рууд переиграл Вулфа в двух сетах на турнире в Женеве
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Четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд выиграл матч второго круга турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), переиграв американского теннисиста Джеффри-Джона Вулфа (49-я ракетка мира). Счёт двух партий — 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Для победы Рууду хватило двух брейков. В первом сете норвежец выиграл первый гейм на подаче соперника, а во втором сделал брейк при счёте 5:5.

Рууд и Вулф выполнили одинаковое количество эйсов (по шесть) и допустили одинаковое количество двойных ошибок (по две). В четвертьфинале турнира Каспер сыграет с чилийским теннисистом Николасом Джарри (54-я ракетка мира).

Напомним, Рууд является финалистом прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос». Тогда норвежец в трёх партиях уступил Рафаэлю Надалю.

Женева. 2-й круг
24 мая 2023, среда. 19:20 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Джеффри-Джон Вулф
49
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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