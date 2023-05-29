«Госпожа Костюк, это нечестно». Болельщики осудили украинку, не пожавшую руку Соболенко

Накануне украинская теннисистка Марта Костюк демонстративно не пожала руку коллеге из Беларуси Арине Соболенко. Ситуация произошла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко уверенно обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2, а украинка после поражения отказалась жать руку сопернице. Иностранные болельщики в социальных сетях осудили поступок Костюк:

«Госпожа Костюк, это нечестно. Вы проиграли теннисный матч, а вашим соперником был не президент РФ, а просто российская спортсменка. Постыдитесь!»

«Она думает, что она какой-то герой, ахах».

«Ужасный способ представить свою страну».

«Я могу понять враждебность Костюк, но она должна была найти другой способ выместить гнев».

«Это ведь не политик, а просто спортсменка...»

«Мир не крутится вокруг наглости украинских спортсменов».

«Надо прекратить финансировать Украину».

«Тот факт, что у вас в стране боевые действия, не даёт вам права осуждать других людей».