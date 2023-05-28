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Почему на «Ролан Гаррос» освистали украинку Костюк, что случилось, подробности, кто что сказал

«Я такого не ожидала». Болельщики на «Ролан Гаррос» освистали украинку Костюк
Даниил Сальников
Болельщики освистали украинку Костюк
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Даже Арина Соболенко думала, что свист адресован ей.

В день открытия «Ролан Гаррос» состоялся матч чемпионки Australian Open Арины Соболенко, посеянной под вторым номером, и украинской теннисистки Марты Костюк. Белоруска без особых проблем прошла во второй круг, переиграв соперницу – 6:3, 6:2. А после матча разгорелся скандал, который напрямую не связан с теннисом.

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Едва был нанесён последний удар в матче, как теннисистки традиционно отправились в сторону судейской вышки, чтобы поприветствовать арбитра. А вот рукопожатия между теннисистками не произошло. Когда Соболенко подходила к сетке, Костюк уже отошла от арбитра к своей скамейке. После этого раздался громкий свист французской публики. Любопытно, что Арина сначала подумала, что зрители недовольны ею. Тогда она изобразила ироничный поклон в сторону трибун.

Поклон Арины Соболенко зрителям

Поклон Арины Соболенко зрителям

Фото: Кадр трансляции

Когда Соболенко поняла, что освистывают не её, а соперницу, она нашла подходящие слова в адрес болельщиков: «Это был очень тяжёлый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, сначала я не поняла — думала, что это «бууу» адресовано мне, и была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо. Это действительно важно», — сказала Соболенко в интервью на корте. Всё, что произошло, конечно, не случайность. Украинские теннисистки уже больше года отказываются пожимать руки белорусским и российским соперницам. Соболенко была готова к такой ситуации и в интервью перед турниром говорила: «Я не хочу тратить свою энергию на такие вещи. То есть это не моё дело. Если она меня ненавидит, хорошо, я ничего не могу с этим сделать. Будут люди, которые меня любят, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, ладно. Я к ней ничего подобного не испытываю».

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Что касается Марты Костюк, то, судя по всему, она была разочарована поведением публики: «Я этого не ожидала. Не знаю, как реагировать, но люди, должно быть, были в замешательстве. Хочу увидеть, как люди отреагируют на это через десять лет, когда происходящее на Украине завершится. Думаю, они не будут рады тому, что сделали. Я заранее сказала, что не буду пожимать руки российским и белорусским спортсменкам. Не знаю, почему все вдруг решили, что я внезапно передумаю. Арина никогда не говорит, что она лично не поддерживает происходящее на Украине, и я думаю, что журналисты должны задать ей прямой вопрос. Думаю, вам стоит спросить и белорусских, и российских игроков, кого они хотели бы увидеть победителем в этой ситуации. Я не уверена, что они назовут Украину», — заявила Марта на пресс-конференции.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Соболенко в своём интервью попыталась отвергнуть все обвинения в свой адрес со стороны украинки: «Во-первых, когда меня спрашивают об украинцах, мне всегда задают вопрос из разряда — ты знаешь, что они тебя ненавидят? И не уточняют, идёт ли речь о личном или политическом. Что касается ситуации на Украине, я много-много раз говорила: никто в этом мире — ни российские спортсмены, ни белорусские — происходящее не поддерживают. Никто. Как мы можем это поддерживать? Нормальные люди никогда не станут этого делать. Почему мы должны об этом кричать? Это как 1+1. Если бы мы могли что-то сделать, то сделали бы. Но, к сожалению, это не в наших силах».

«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка

Во втором круге «Ролан Гаррос», в среду, 31 мая Арина Соболенко встретится с соотечественницей Ириной Шиманович.

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