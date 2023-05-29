Павлюченкова прокомментировала первую победу на турнире «Большого шлема» с января 2022-го

333-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала первую за последние полтора года победу в рамках турнира «Большого шлема». Сегодня, 29 мая, российская теннисистка вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче первого круга представительницу Чехии Линду Фрухвиртову (59-я в рейтинге WTA) — 6:2, 6:2.
«Ну, во-первых, я вернулась сюда после долгого перерыва, поэтому точно знала, что хочу остаться здесь [на турнире] как можно дольше. Для меня это особый турнир «Большого шлема», особенно после того, как я вышла в финал два года назад.
Я не смогла сыграть из-за травмы в прошлом году. Вышла сегодня на корт, чтобы обязательно выиграть. Остаюсь на турнире, думаю, это имеет первостепенное значение.
Но в то же время я довольна своим выступлением, потому что мандраж, конечно, был. Однако мне удалось сохранить спокойствие, это был идеальный матч для меня», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.
- 29 мая 2023
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