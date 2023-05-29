Павлюченкова вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Самсоновой
Поделиться
333-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос», обыграв в матче первого круга представительницу Чехии Линду Фрухвиртову (59-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:2, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы один эйс, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Анастасия Павлюченкова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, уверенно обыгравшей в матче первого круга американку Кэти Волынец (6:0, 6:1).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 12:10 МСК
333
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
59
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Следите за событями второго игрового дня «Ролан Гаррос»:
Комментарии
- 29 мая 2023
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:44
-
12:22
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:41
-
11:19
-
10:59
-
10:59
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:30
-
09:35
-
09:26
-
09:00
-
08:00
-
02:00
-
01:00
-
00:51
-
00:23
-
00:21
-
00:09
- 28 мая 2023
-
23:50
-
23:33
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:05
-
23:02
-
22:54
Партнерский контент