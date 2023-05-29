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Павлюченкова вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Самсоновой

Павлюченкова вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Самсоновой
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333-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос», обыграв в матче первого круга представительницу Чехии Линду Фрухвиртову (59-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:2, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы один эйс, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Анастасия Павлюченкова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, уверенно обыгравшей в матче первого круга американку Кэти Волынец (6:0, 6:1).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Линда Фрухвиртова
59
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Следите за событями второго игрового дня «Ролан Гаррос»:
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