Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: первый сет встречи остался за бразильцем

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, проиграл первый сет матча первого круга «Ролан Гаррос», в котором спортсмен сражается за выход в следующую стадию с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом, 172-й ракеткой мира. В стартовом сете россиянин уступил со счётом 6:7 (5:7).
Первый сет встречи продолжался чуть более часа. Медведев сделал брейк в стартовом гейме, но бразилец отыгрался при счёте 1:2, после чего оба теннисиста держали свои подачи, в том числе отыгрывая брейк-пойнты. В итоге россиянин проиграл тай-брейк. За стартовый сет Даниил Медведев выполнил три эйса, реализовал один брейк-пойнт из двух, но допустил пять двойных ошибок. На счету Тьяго Уайлда один выполненный эйс, одна двойная ошибка и один реализованных брейк-пойнт из шести.
Сейчас начался второй сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
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