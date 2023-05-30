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Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: первый сет встречи остался за бразильцем

Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: первый сет встречи остался за бразильцем
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Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, проиграл первый сет матча первого круга «Ролан Гаррос», в котором спортсмен сражается за выход в следующую стадию с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом, 172-й ракеткой мира. В стартовом сете россиянин уступил со счётом 6:7 (5:7).

Первый сет встречи продолжался чуть более часа. Медведев сделал брейк в стартовом гейме, но бразилец отыгрался при счёте 1:2, после чего оба теннисиста держали свои подачи, в том числе отыгрывая брейк-пойнты. В итоге россиянин проиграл тай-брейк. За стартовый сет Даниил Медведев выполнил три эйса, реализовал один брейк-пойнт из двух, но допустил пять двойных ошибок. На счету Тьяго Уайлда один выполненный эйс, одна двойная ошибка и один реализованных брейк-пойнт из шести.

Сейчас начался второй сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:35 МСК
Тьяго Уайлд
172
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		4      
6 5 		5      
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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