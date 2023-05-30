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Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: россиянин сравнял счёт во 2-м сете, отыграв двойной сетбол

Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: россиянин сравнял счёт во 2-м сете, отыграв двойной сетбол
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Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, сравнял счёт во втором сете. Спортсмен играет в матче первого круга «Ролан Гаррос» с бразильцем Тьяго Уайлдом, 172-й ракеткой мира. Счёт после двух сетов — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).

Два сета встречи продолжались 2 часа 10 минут. Даниил Медведев на данный момент выполнил три эйса, реализовал один брейк-пойнт из трёх и допустил семь двойных ошибок. На счету Тьяго Уайлда два выполненных эйса, один реализованный брейк-пойнт из восьми и только одна двойная ошибка.

Начинается третий сет матча первого круга Открытого чемпионата Франции между спортсменами. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Тьяго Уайлда на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:35 МСК
Тьяго Уайлд
172
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6 2    
6 5 		7 8 2    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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