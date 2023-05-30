Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: бразильский теннисист сравнял счёт по сетам

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В эти минуты проходит матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором первая ракетка России Даниил Медведев (вторая ракетка мира) играет с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP).

Позади четвёртая партия встречи, по итогам которой бразильскому теннисисту удалось сравнять счёт в матче. Третий сет завершился победой Уайлда со счётом 6:3. Промежуточный счёт в игре после четырёх сетов ничейный — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции победитель данного матча сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.