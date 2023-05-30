Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: бразильский теннисист сравнял счёт по сетам

В эти минуты проходит матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором первая ракетка России Даниил Медведев (вторая ракетка мира) играет с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP).
Позади четвёртая партия встречи, по итогам которой бразильскому теннисисту удалось сравнять счёт в матче. Третий сет завершился победой Уайлда со счётом 6:3. Промежуточный счёт в игре после четырёх сетов ничейный — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции победитель данного матча сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 6
|2
|6
|6
|
|7 8
|6
|3
|4
- 30 мая 2023
-
18:52
-
18:38
-
18:18
-
18:14
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:49
-
17:40
-
17:38
-
17:28
-
17:04
-
16:48
-
16:37
-
16:36
-
16:02
-
16:02
-
15:42
-
15:40
-
15:14
-
14:57
-
14:43
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
12:20
-
12:17