Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тьяго Уайлд: я всю юниорскую карьеру смотрел, как играет Медведев, мечта стала реальностью

Тьяго Уайлд: я всю юниорскую карьеру смотрел, как играет Медведев, мечта стала реальностью
Аудио-версия:
Комментарии

172-й номер мирового рейтинга, бразильский теннисист Тьяго Уайлд высказался после сенсационной победы над второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023. Игра завершилась победой Уайлда со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

«Я всю свою юниорскую карьеру смотрел, как играет Даниил. И всегда мечтал играть на этом корте, с такими теннисистами. В своих лучших мечтах я их обыгрывал. Мечта стала реальностью», — сказал бразильский теннисист во время послематчевого флеш-интервью на корте.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Тьяго Уайлд сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Материалы по теме
Полный провал. Медведев потерпел чудовищное поражение на «Ролан Гаррос» и покидает Париж
Полный провал. Медведев потерпел чудовищное поражение на «Ролан Гаррос» и покидает Париж
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023