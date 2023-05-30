Тьяго Уайлд: я всю юниорскую карьеру смотрел, как играет Медведев, мечта стала реальностью

172-й номер мирового рейтинга, бразильский теннисист Тьяго Уайлд высказался после сенсационной победы над второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023. Игра завершилась победой Уайлда со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

«Я всю свою юниорскую карьеру смотрел, как играет Даниил. И всегда мечтал играть на этом корте, с такими теннисистами. В своих лучших мечтах я их обыгрывал. Мечта стала реальностью», — сказал бразильский теннисист во время послематчевого флеш-интервью на корте.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Тьяго Уайлд сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.