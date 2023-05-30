Андрей Ольховский объяснил неожиданный вылет Медведева в первом раунде «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал неожиданное поражение Даниила Медведева в первом раунде «Ролан Гаррос».
Дебютант соревнований бразильский теннисист Тьяго Уайлд обыграл вторую ракетку мира со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.
«Поражение Медведева совершенно неожиданное. Большинство из нас думали совершенно об обратном результате. Но так случилось, так бывает. В первую очередь я хотел отметить игру бразильца, который показал солидный теннис. И здесь не только, что Даниил где-то не использовал шансы, но и бразилец показал очень хороший теннис, на мой взгляд.
Подавая на матч при счёте 30:30 — бразилец выигрывает феноменальные два очка. Феноменальный матчбол, на котором Уайлд рискнул и попал. Здесь большинство плюсов нужно отдать бразильцу, который концовку матча отыграл очень хорошо», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 мая 2023
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