Янчук — о вылете Медведева в первом круге «РГ»: Даниила нельзя казнить — нужно помиловать

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о сенсационном поражении первой ракетки России Даниила Медведева в стартовом матче «Ролан Гаррос» — 2023 с бразильцем Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

«Просто жалко. Сегодняшний матч был не лучшим в спортивной биографии Медведева. Я бы поставил слабую четвёрочку за этот матч. Даниил был не в своей тарелке, слишком много ошибок для его уровня и стиля игры.

Но соперник Медведева был хорош и играл очень здорово. У Даниила было определённое невезение. Уайлд играл в теннис на уровне футболистов своей страны. Медведеву пришлось потрудиться, но было ясно, что он не набрал форму. К тому же первый матч всегда представляет собой загадку. Такое ощущение, что в этом матче Даниил не нашёл себя.

В третьем сете у Медведева пошла кровь из носа. Такие вещи подрывают уверенность в своих силах на подсознательном уровне. Соперник владел инициативой и поддержкой трибун, что тоже влияет. Медведеву не повезло. Даниила нельзя казнить — нужно помиловать», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.